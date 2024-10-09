В Феодосии продолжает гореть нефтебаза

Превышение диоксида серы в воздухе выявлено в одной из проб в микрорайоне Ближние Камыши в Феодосии, где горит нефтебаза, сообщила ТАСС руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.

Возгорание на феодосийской нефтебазе произошло утром в понедельник, 7 октября. Жертв и пострадавших нет. На месте работают пожарные. Эвакуировано 1 129 человек из районов Черноморской набережной, Ближних Камышей и Северного. Роспотребнадзор осуществляет забор проб воздуха с первого дня возгорания. Ранее превышений вредных концентраций выявлено не было.

«В одной из более чем 260 проб в районе Ближних Камышей на границе жилой застройки определено превышение ПДК по диоксиду серы. Насколько это опасно будет зависеть от длительности воздействия», — сообщила Н.Пеньковская.

Она также рекомендовала жителям города не проветривать помещения, закрывать окна и двери, ограничить курение и больше потреблять фруктов и овощей. По ее словам, сейчас важно соблюдать все основные рекомендации, особенно для лиц, которые страдают хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей, сердечно сосудистой системы. Необходимо минимизировать время нахождения на открытом воздухе, особенно в утренние часы.

Прокуратура Республики Крым взяла на особый контроль соблюдение прав жителей в связи с происшествием. Работники прокуратуры города выехали в разворачиваемые пункты временного размещения граждан в целях контроля за соблюдением прав эвакуируемых. Скорректированы графики движения городского и пригородного транспорта. Перекрыто движение транспорта по Геологической улице и улице Федько от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала.