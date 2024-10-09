Стоит ли бояться заморских комаров больше, чем своих?

В Севастополе появился новый необычный комар — черный в белую полоску. Кто он и откуда? Нужно ли его бояться?

Вот и читатели «Севастопольской газеты» беспокоятся, может, этот комар — биологическое оружие, направленное против России? Ведь об угрозе использования кровососущих для переноса опасных вирусов еще в 2022 году говорили в России на самом высоком уровне. Поэтому опасения, которые еще несколько лет назад вызывали снисходительную улыбку, сегодня воспринимаются вполне серьезно.

Комар прибыл морем

Новый полосатый гость заехал в Россию не вчера и обосновался, увы, надолго.

— От коллег с Кубани нам известно о появлении этого вида насекомых родом из Китая, откуда он постепенно расширяет свой ареал обитания через портовые города. Первые наблюдения этих кровососущих были отмечены на юге нашей страны в 2001 году. В последующие годы, благодаря теплым зимам, отмечается рост популяции тигрового комара. Учитывая биологические особенности этого вида и подходящие климатические условия, тигровый комар появился и в Крыму. При этом количество обращений от граждан и организаций в связи с появлением азиатского кровососущего, в сравнении с прошлым годом, увеличилось, но они единичны, — рассказал руководитель дезинфекционной службы «Санпрофит» Сергей Саверский.

С его слов можно понять, что количество китайских вселенцев в Крыму всё-таки растет, пусть и медленно.

Эксперт рассказал, какие инфекции может переносить азиатский комар. Это туляремия, дирофиляриозы, лихорадки Инко и Тягиня, вызываемые вирусами комплекса Калифорнийского энцефалита, и другие. Кроме этого, они потенциально могут переносить лихорадку Западного Нила, вирус Денге и другие опасные и экзотические заболевания.

Из всех перечисленных заболеваний в Крыму в этом году зарегистрирована только лихорадка Западного Нила. Но ее переносчиком могут быть и обычные комары. Если опубликовать весь список болезней, переносчиками которых являются привычные нам неполосатые кровососы, станет жутковато. Так что опасные вирусы могут распространяться и через привычных всем местных комаров.

О комарах есть кому беспокоиться

Угрозами, связанными с комарами, обеспокоены не только наши читатели. В России даже проводятся «Ежегодные международные учения мобильных лабораторий быстрого реагирования». В этом году они стартовали в начале октября в Нижнем Новгороде.

«Противодействие инфекциям по-прежнему остается одной из важнейших задач на пути к устойчивому социально-экономическому развитию. Ее решение невозможно без открытого и регулярного взаимодействия различных государств, выстроенных механизмов обмена информацией и единых алгоритмов реагирования на инфекционные угрозы», — отмечала вице-премьер Татьяна Голикова на открытии учений.

В них, кроме России, приняли участие команды из 30 стран — государств СНГ, Африки, Азии, Европы и Южной Америки. А лаборатории по изучению возможных биологических угроз Россия уже открыла в десятках стран мира.

Крым уплывает в тропики

Но если говорить о будущем, причем недалеком, полосатый комар — не последний вселенец. Климат Крыма меняется — становится более теплым, соответственно, более подходящим для разных тропических тварей. Так, по мнению ведущего научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории «Региональные климатические системы» СевГУ Владислава Евстигнеева, уже сейчас можно увидеть изменения климата в Крыму и Севастополе.

— Несмотря на местные климатические особенности, в Крыму глобальные тенденции начинают проявляться. Климат действительно изменяется, но в очень умеренных значениях. Мы отмечаем более высокую температуру как моря, так и воздуха, особенно эта тенденция усиливается последние 10 лет, — рассказал ученый.

Поэтому заморский комар — это только один из многих гостей, которых стоит ждать в Севастополе при нынешних темпах глобального потепления.