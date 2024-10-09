Подумайте о пенсии до наступления пенсионного возраста

Из-за существенных различий в пенсионном и трудовом законодательствах России и Украины многие жители Крыма, Севастополя и новых территорий сталкиваются с проблемами при начислении пенсий. Руководитель центра защиты прав граждан и юридической помощи Антон Афанасьев и юрист Евгений Бабинец занимаются решением таких вопросов. Они настойчиво рекомендуют обращаться в Социальный фонд России для внесения в ИЛС трудового стажа, полученного до 2014 года, задолго до выхода на пенсию.

Украинский стаж — по расчету

В феврале прошлого года депутат заксобрания Антон Пархоменко и юристы центра защиты прав граждан и юридической помощи выиграли в суде первой инстанции иск против нарушения прав севастопольцев Социальным фондом — неполного учета сведений персонифицированного учета страхового стажа и страховых взносов «украинского периода».

Суть проблемы в том, что с момента воссоединения Крыма и Севастополя с Россией жители этих, а теперь уже и новых присоединенных территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сталкиваются с нежеланием Социального фонда России признавать их трудовой стаж за украинский период. Соцфонд требует документы, подтверждающие уплату страховых взносов в украинский пенсионный фонд, которые люди предоставить не могут по не зависящим от них причинам. Кроме этого, в личном кабинете на Госуслугах в опции «Пенсионное обеспечение» полностью отсутствуют записи о трудовом стаже севастопольцев и крымчан до 2014 года. Поэтому люди, имеющие законное право выйти на пенсию, вынуждены продолжать работать, так как без «украинских» трудовых лет пенсия им не назначается.

Решение суда первой инстанции о корректировке ИЛС устояло в апелляции и вступило в законную силу. По мнению юристов это означает, что все граждане, проживавшие в Крыму и Севастополе по состоянию на 18 марта 2014, могут в судебном порядке добиться внесения этих данных в свой ИЛС.

— Для крымчан и севастопольцев в 2014 году была принята специальная норма федерального закона 208, которая определила форму учета страхового стажа и форму расчетов страховых взносов, — рассказывает А.Афанасьев. — Порядок расчета страховых взносов для крымчан и севастопольцев определен п.4 ст.5 208 ФЗ, а для жителей четырех новых регионов — ФЗ №17. Он производится расчетным способом, где за основу для определения размера пенсий для жителей полуострова взят среднемесячный заработок в Краснодарском крае, а для новых регионов — в Ростовской области и Крыму. Поэтому никаких дополнительных подтверждений не требуется».

О получивших гражданство через суд

Еще одна распространенная проблема возникает у людей, которые в 2014 году жили и работали в Севастополе без прописки. В те времена многие предприятия были зарегистрированы в одних городах и регионах Украины, но фактически вели свою деятельность в других. Для получения Российского гражданства этим людям пришлось подтверждать факт своего постоянного проживания в Севастополе на момент проведения референдума в судах.

Прошли годы, пришло время получать пенсию. Но пенсионный орган даже при наличии необходимого судебного решения о гражданстве отказывает заявителю, потому что в паспорте не было штампа о прописке на момент проведения референдума.

По мнению А.Афанасьева, органы пенсионного и социального страхования для решения вопроса такой категории граждан или подтверждения недостающих данных в соответствии с федеральным законом о межведомственном взаимодействии должны были направить соответствующий запрос в органы, отвечающие за миграционные вопросы, а именно в Управление по вопросам миграции.

«Таким образом они могли бы истребовать и получить сведения, что гражданин получил паспорт, стал россиянином как постоянно проживавший здесь на момент референдума в соответствии со ст.5 международного договора между Крымом, Севастополем и Россией о воссоединении и вхождении полуострова в состав РФ», — уточняет руководитель Центра защиты прав граждан.

По его мнению, раз СФР этого не сделал, значит, решение незаконно, т.к. фонд не исполнил свою функциональную обязанность.

Некорректные записи

Еще одна системная проблема — сокращения в записях в трудовых книжках украинского периода. Вместо слова «Приказ №...» в трудовых книжках писали «Пр.№...», что не противоречило украинскому законодательству, но теперь конфликтует с российским. С 2003 года в российском законодательстве есть прямой запрет на какие-либо сокращения.

Здесь надо учитывать, что трудовая книжка заполнялась в украинские времена в соответствии с нормами права и законодательства, действующего на полуострове или новых территориях. Но Социальный фонд такие записи в трудовой книжке считает грубым нарушением, по этой причине достаточно большие периоды трудовой деятельности заявителя не учитываются при назначении пенсии. По мнению юристов, это вновь выявленная системная проблема, которая также требует судебного разбирательства.

Соглашение денонсировано

Другой кейс касается всех выходцев из Украины, которые получили российское гражданство общим порядком. Здесь имеются ввиду люди даже не с освобожденных территорий, а из других украинских областей. Ранее учет и способ перехода пенсионных прав, приобретенных на Украине, регламентировался соглашением о пенсионных гарантиях для граждан стран СНГ, но в 2022 году Россия его денонсировала. Сейчас из-за этого у огромного количества бывших украинцев, которые стали россиянами, возникли сложности. Пенсионный фонд отказывается учитывать их украинский стаж без документального подтверждения.

«Сейчас мы будем создавать судебную практику по обжалованию таких отказов. Я уверен, что в континентальной России количество людей с такой историей очень большое. А это говорит о том, что наша инициатива по корректировке сведений индивидуального личного счета в социальном фонде абсолютно необходима, — подчеркивает А.Афанасьев. — Тем более мы каждый раз убеждаемся, что фонд исполняет свои функции не в интересах людей».