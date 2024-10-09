Из 200 юбилейных уголков отдыха остался лишь десяток

Севастополь 14 июня 1983 года отмечал свой 200-летний юбилей. Проигнорировать такую круглую дату было невозможно. К празднику строили жилые дома, школы, скверы, открывали памятники и мемориалы. А еще для комфорта севастопольцев соорудили 200 уголков отдыха. Всё это строительство стало важным символом позднего СССР.

Скромное обаяние советского Севастополя

К 1983 году в Севастополе проживало около 350 тысяч жителей. Здесь находились предприятия судоремонтной, машиностроительной, рыбной, винодельческой отраслей. Насчитывалось 10 научно-исследовательских институтов, три высших учебных заведения, включая военно-морские, 56 общеобразовательных школ, девять музыкальных и одна художественная школа. Кроме того, в городе работали 58 библиотек, два драмтеатра, 15 клубов, 20 кинотеатров, четыре государственных и более ста народных музеев.

На 1 января 1999 года в Севастополе на государственном учете состояло 2015 памятников, в том числе 246 археологических, 1327 исторических, 27 произведений монументального искусства, 292 архитектурных сооружения.

К юбилею в городе составили годовой план-календарь праздничных акций. Планировались массовые празднества: концерты, кинопоказы, театральные постановки, спортивные состязания в море, встречи с ветеранами, выставки картин, книг, фотографий и политических плакатов.

К дню города торжественно открыли памятник-подводникам на ул.Героев Севастополя, был восстановлен памятник адмиралу Корнилову на Малаховом кургане, на площади Нахимова установлен памятный знак к 200-летию основания города, памятник адмиралу Ушакову воздвигли на одноименной площади. Бюст русскому полководцу Суворову — на площади Пушкина, которую тогда же и переименовали в пл.Суворова. Построили и открыли триумфальную арку на ул.Генерала Мельника.

200 уголков отдыха

Чтобы освежить в памяти дела почти пятидесятилетней давности и вновь погрузиться в праздничную атмосферу города-героя, «Севастопольская газета» отправилась в библиотеку. Особым объектом нашего интереса было желание найти в подборке газеты «Слава Севастополя» упоминания о создании в городе памятных уголков отдыха.

Старожилы помнят, что скромные уголки действительно обустроили. Предстояло выяснить: сколько их было и где они находились. Небольшая заметка на нужную тему обнаружилась в газете от 14 июня 1983 года: «Огромный труд проделан севастопольцами в борьбе за достойную встречу 200-летия нашего города-героя. Построены жилые дома и предприятия, школы и медицинские учреждения, скверы и магистрали. Создано 200 уголков отдыха, установлено 30 мемориальных досок», — сообщалось почти телеграфным стилем в публикации. И это всё, что нам удалось найти.

А на просторах интернета, в фотографиях и воспоминаниях информации об уголках оказалось значительно больше. Еще лет 10 назад местные жители рассказывали, что на проспекте Гагарина, возле торца дома №22, сохранилось место отдыха. Место это было уютное и спокойное. В соседнем почтовом отделении №28 пенсионеры спозаранку занимали очередь за пенсией. До последнего времени от этого уголка отдыха оставались всего две скамейки и цветочная тумба с надписью «200 лет». Сейчас их уже нет.

Недалеко, на пр.Гагарина, 16, был замечен еще один уголок отдыха. Рядом со зданием бывшего кинотеатра «Мир». Сейчас это Севастопольский театр юного зрителя. Ближе к проезжей части проспекта стояла бетонная тумба с надписью «200 лет Севастополю». Назначение тумбы вызывало недоумение. Была ли это урна или цветочная тумба, непонятно. Потом ее залили бетоном и она стала прямоугольным параллелепипедом.

Кроме этого, еще два уголка отдыха располагались на пр.Гагарина: возле домов №30 и №34. Оба дома совершенно симметрично торцами выходят на проспект, где в 1983 году и приютились уголки: их окружала полукруглая дорожка, от которой и сейчас торчат остатки бордюрных камней. В полукруг был вписал прямоугольник, в центре которого стояла цветочная тумба с надписями на двух противоположных сторонах «1783» и «200 лет». Возле дома №30 такая тумба осталась, однако тоже забетонирована сверху, как и возле театра. А цветочная клумба, ранее стоявшая напротив 34-го дома, нашлась возле входа в ПТУ им.Маршала Геловани (ул.Ефремова, 2). Вот она была наполнена землей, где росли цветы. Можно предположить, что предыдущие вазоны для цветов, которые со временем люди стали использовать как урны, чтобы не разводить мусор, залили бетоном.

Местные жители рассказали, что на каждом уголке отдыха вдоль коротких сторон прямоугольной площадки стояли скамейки, и там действительно отдыхали люди. Однако со временем в доме №32 появилось питейное заведение, что побудило жильцов скамейки демонтировать.

Хоть уголки отдыха особо ничего из себя не представляли: пара скамеек, памятный камень, вазоны, урны, небольшая клумба, но стоит отдать должное, что выполнены они были в едином стиле с использованием символики, приуроченной к празднику.

До сих пор остатки уголков, построенных для севастопольцев к 200-летию Севастополя, можно найти на пересечении улиц Багрия и Коли Пищенко, на спуске Сильникова, на улицах Адмирала Октябрьского, Токарева, Правды, Дыбенко, Блюхера, Балаклавской, Горпищенко, проспекте Победы. На спуске Шестакова уголок даже сейчас в очень хорошем состоянии.

Конечно, с тех пор прошло почти полвека, сменилась эпоха. Теперь мы капиталисты, в городе реализуются масштабные многомиллионные проекты: культурный кластер с оперным театром; рядом с древним Херсонесом вырос Новый Херсонес, а в Балаклаве строят роскошную яхтенную марину. Всё современное, инновационное, эксклюзивное! Наверное, поэтому душа и вспомнила о том, как все начиналось на субботниках, своими руками: скромно, просто, без пафоса.

Севастопольцам через века

Кстати, памятный знак в честь 200-летия города, установленный на месте первых городских построек Севастополя, в исторической части города в сквере на площади Нахимова, был тоже открыт 14 июня 1983 года. На лицевой стороне стелы высечена надпись на русском языке: «Здесь 3 (14) июня 1783 года заложен город Севастополь, морская крепость юга России». Памятник создали архитекторы Г. Г. Кузьминский и А. С. Гладков в стиле сооружений Первой обороны Севастополя. 31 декабря 2000 года у подножия стелы заложили капсулу с посланием севастопольцам, которую нужно вскрыть через 100 лет — 31 октября 2100 года.

Останется ли что-нибудь от нынешнего Севастополя нашим потомкам, вспомнят ли они о нас? Или сегодняшние новострои также канут в Лету, как и 200 уголков отдыха, без горести и сожаления?