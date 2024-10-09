Дан старт серии патриотических форумов

Более 500 жителей Севастополя стали участниками форума «Знание.Герои». Площадкой выступил СевГУ, где два десятка спикеров провели с молодежью города содержательные беседы о героизме, подвигах военных и гражданских, и их значении для будущих поколений.

Мероприятие организовано Обществом «Знание», аналогичные форумы пройдут до конца ноября в каждом федеральном округе.

Посетителей форума ожидала насыщенная программа. В рамках панельной дискуссии «Один народ — одна Победа: роль каждого в спецоперации» участники обсуждали значимость сплоченности общества в условиях современных вызовов. Эксперты подчеркнули, что каждый гражданин, независимо от своей профессии, может внести значительный вклад в поддержку военных. Это может быть волонтерская деятельность, участие в культурных и образовательных инициативах, а также информирование общества о достижениях наших защитников.

«Важна не только материальная помощь, но и моральная поддержка, которая может вдохновить и мотивировать военных», — отметил ветеран СВО Константин Самошин.

У молодых людей была возможность пообщаться и с военными корреспондентами Сергеем Георгиевым и Дмитрием Макеевым. Они поделились своими уникальными историями и опытом работы на передовой. Корреспонденты ответили на вопросы молодежи о трудностях своей работы, о том, как находят силы в сложных условиях, и как искусство и творчество помогают им в этом.

О поддержке участников спецоперации через искусство шла речь на встрече с заслуженной артисткой Донецкой Народной Республики, активисткой Народного Фронта, обладательница Национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» Натальей Качурой. Девушка рассказала о себе, о своем творчестве, поделилась историей своей семьи.

«Воспевать свой родной край я начала еще будучи студенткой. В 2014 году, как и у всех жителей Донбасса, внутри все перевернулось, жизнь круто изменилась. С теми первыми боевыми действиями 26 мая 2014 года, когда полетели первые боевые самолеты на Донецк, наша семья точно решила, что должна быть полезна своему краю. С тех пор было написано много духоподъемных песен на военную тематику, — рассказала Н.Качура. — В какой-то момент я поняла, что мои песни, которые я исполняю, стали откликаться у наших военных, защитников Родины».

Отдельный лекторий в рамках форума был посвящен роли семьи для бойца СВО, где в качестве спикеров участие приняли руководитель регионального штаба Комитета семей и воинов Отечества Севастополя, жена погибшего Героя СВО Виктория Тупчаненко, севастопольская поэтесса, жена военнослужащего Мария Батюхно, мама погибшего Героя СВО Ксения Котова, жена военнослужащего, заместитель руководителя регионального штаба Комитета семей и воинов Отечества Виктория Макаренко.

В рамках форума работало более десятка тематических площадок. Были организованы мастер-классы по плетению маскировочных сетей, сборке-разборке оружия, военные медики с богатым опытом спасения раненых в бою делились своими знаниями и навыками, необходимыми для оказания первой помощи.

Форум «Знание.Герои» в Севастополе прошел при поддержке регионального правительства, СевГУ, Движения Первых Севастополя, Севастопольского полка Росгвардии, Черноморского флота, филиала фонда «Защитники Отечества», Комитета семей Воинов Отечества, коммерческих структур.