Заболеваемость в Севастополе идет на спад

С 30 сентября по 6 октября показатель количества заболевших новой коронавирусной инфекцией и острыми респираторными вирусными инфекциями в городе-герое снизился по сравнению с данными предыдущей недели.

За прошедшую неделю, с 30 сентября по 6 октября, в Крыму и Севастополе количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекцией составило 288 и 326 соответственно, сообщило Межрегиональное управление Роспотребнадзора. Неделей ранее было 259 и 360 случаев.

Кроме этого на последней отчетной неделе в Республике Крым острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 10 151 человек. Показатель на 10 тысяч/населения — 53,5. Заболеваемость остается на уровне предыдущей 39-й недели. В Севастополе за неделю респираторными инфекциями заболел 3 271 человек, показатель на 10 тысяч/населения — 62,6, он ниже уровня предыдущей недели на 10,5%.

По данным лабораторного вирусологического мониторинга заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии.