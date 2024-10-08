Участие, содействие, помощь

На этот раз объектом заботы и внимания стали пациенты военного клинического госпиталя в Ростове на Дону. Проведенный там концерт был пусть небольшой, но важной психологической помощью находящимся на излечении бойцам. Переданные в дар книги автора с благодарностью и интересом приняли пациенты.

Следующей точкой в поездке был отряд Союза добровольцев Донбасса «Барс-23», ведущий боевые действия в ДНР. И там в импровизированном концерте для бойцов звучали песни и стихи А.Соболева, перетекающие в задушевную беседу. Кроме книг автора в расположение доставили и гуманитарный сладкий груз — кондитерские изделия в ассортименте.

Большую помощь в реализации поездки ему оказали житель Таганрога Дмитрий Вотко и командир подразделения «Барс-23» Алексей Сосонный.

— Каждый должен делать все возможное для нашей победы, — говорит А.Соболев и на деле постоянно доказывает это.