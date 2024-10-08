Рекламные конструкции снова выставили на аукцион

Департамент архитектуры Севастополя во второй раз объявил о проведении открытого аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях и недвижимом городском имуществе. Первую попытку департамент предпринял в мае 2024 года, но через месяц без объяснения причин аукцион отменили.

Очередной приказ департамента о проведении аукциона опубликовали на правительственном портале менее чем через месяц после проведения выборов в законодательное собрание Севастополя. В этот раз разыграют 32 лота на более чем 330 рекламных конструкций. В их числе: бил-борды размером 6х3 метров, светодиодные экраны на опоре — 6x3 м, сити-борды — 3,7х2,7 м, суперсайты — 12х3 м, ситилайты — стойки с подсветкой 1,8х1,2 м, а также стела высотой в 20 метров с автоматической сменой изображений у поворота на ТЦ «Муссон». Участвовать в аукционе может любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, места нахождения и места происхождения капитала, а также физические лица и индивидуальные предприниматели.

Срок подачи документов с 15 октября по 13 ноября. Сам аукцион пройдет с 14 по 15 ноября. Победителем электронного аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену лота — цену за право заключения договора. Начальная, минимальная цена лота является годовой платой по договору.

Последний аукцион на право заключения договоров на размещение рекламных конструкций проводился в Севастополе 10 лет назад, в 2014 году. Ожидается, что торги помогут навести порядок на рынке наружной рекламы.