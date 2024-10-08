Подготовились к гололедице и снежным заносам

На случай гололедицы севастопольские транспортники обзавелись противогололедными материалами, рассредоточили места их складирования, а также готовят транспортные средства к зиме.

ГБУ «СевАвтодор» закупил и складировал противогололедные материалы в количестве 6 729 тонн, в том числе соли – более 2 тыс тонн. Об этом 7 октября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя доложил директор департамента транспорта Станислав Таматаев.

По его словам, в этом году все противогололедные материалы распределили по четырем точкам, для увеличения кратности их подвоза до проблемных участков города. Теперь материалы складированы на производственных базах на Камышовском шоссе, в селе Штурмовом, в Ласпи и в Инкермане.

– При необходимости они будут быстро доставляться к проблемным участкам дорог в случае возникновения заносов и гололедицы, – сообщил С.Таматаев.

Он также сообщил о возможности задействовать 14 единиц комбинированных механизированных машин, семи самосвалов, двух КАМАЗА с щетками, трех автогрейдеров и шести погрузчиков.

По заверениям руководителя гортранса, штат водителей и механиков укомплектован в полном объеме и готов к работе.

Кроме того, к пяти задействованным в прошлом году метеостанциям, дающим первую информацию об изменении погоды на проблемных участках, в этом году добавили еще семь.

– В прошлом году было пять таких метеостанций, в текущем – заключили еще договоры, и до конца этого года будут задействованы еще семь метеостанций, которые позволят оперативно реагировать на ухудшение погодных условий, – сказал С.Таматаев.

На вопрос главы города об увеличении парка противогололедной техники, С.Таматаев отчитался, что техника будет в этом году, частично она уже поставлена, сейчас ждут доведения лимитов. Речь идет о приобретении дополнительно комбинированных механизированных машин (КМБ).

По словам С.Таматаева, городские транспортные предприятия также с середины октября до середины ноября сменят летние шины на зимние.

Шины сменят на машинах, принадлежащих ГУПС «Севэлектроавтотранс», на школьных автобусах и социальных такси.