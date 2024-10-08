Почти сотню восстановленных автомобилей отправили на СВО севастопольские волонтеры

В апреле прошлого года «Севастопольская газета» писала о волонтерах, восстанавливающих для фронта старые автомобили. Тогда на их счету было 12 машин, собранных, по сути, из автохлама. И вот спустя полтора года мы вновь пришли в гости к VAG-Севсервису, чтобы еще раз рассказать о той важной работе, которую здесь делают.

Для Победы ничего не жаль

— Сейчас счет отремонтированных у нас автомобилей приближается к сотне, Одни мы восстановили с нуля, другие привозили к нам на ремонт сами бойцы, — рассказал один из владельцев автосервиса Артем Дордуков. — Мы отправляем в войска несколько отремонтированных машин в месяц. Сейчас, например, у нас на ремонте четыре машины.

На парковке около автосервиса ждут своего часа два УАЗа и старый «Форд». Эта техника уже очень скоро окажется на линии боевого соприкосновения. У каждого автомобиля своя история, одни уже побывали в бою и приехали на ремонт, другие попали в руки волонтеров практически в состояние металлолома.

Фронт говорит: Спасибо!

О том, насколько важна работа VAG-Севсервиса мы спросили у бойца СВО, прибывшего в родной Севастополь в отпуск, после года службы по контракту. Оказывается, что гражданские УАЗы и «Нивы», собранные неравнодушными людьми по всей стране, вблизи линии соприкосновения, часто ценятся выше боевых машин.

— Любая военная техника, попадая в поле зрения дронов становится для врага целью №1. FPV-дроны могут бить по ней многократно, пока не сожгут дотла, — объяснил боец. — К гражданским автомобилям такого пристального внимания со стороны противника, нет. Максимум прилетает пара «птичек», которые могут и не долететь или не причинить машине существенный ущерб.

В некоторых подразделения количество транспортных средств, присланных волонтерами, превышает 50% от всей техники. И «гражданский камуфляж», нередко оказывается самым эффективным.

Правильно вложенные миллионы

Ремонт машины, даже старыми запчастями, сложно назвать бюджетным делом.

— Мы посчитали, что ремонт одного автомобиля обходится в 80 тысяч рублей. Где-то больше, где-то меньше. Но в среднем не меньше этой суммы. То есть стоимость всех машин, прошедших через наших руки, не меньше восьми миллионов. Сейчас существенную поддержку нам оказывает только партия ЛДПР, которая взяла на себя оплату аренды СТО. Поэтому наши возможности достаточно скромные, но эту работу мы будем делать до нашей победы, — рассказали в автосервисе

Отремонтированные и воссозданные VAG-Севсервисом автомобили сегодня несут службу практически на всех направлениях: на Курском, Белгородском, на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях.

Ценность таких волонтерских начинаний, по-нашему мнению, невозможно переоценить. В соцсетях регулярно проходят сборы на новые УАЗы и «Нивы» для фронта, которые сегодня стоят по полтора-два миллиона рублей. То есть той суммы за которые севастопольские волонтеры вернули в строй почти сотню видавших виды автомобилей, можно было купить лишь четыре-шесть новых. А ведь восстановленная умелыми руками механиков техника не редко оказывается даже надежнее вышедшей с завода.

Хорошее дело должно быть общим

Поддержку авто-волонтерам можно оказать и деньгами, и делом. Если на собранные пожертвования восстановят хотя бы на один автомобиль в месяц больше — это очень большая подмога бойцам.

Позвоните, спросите, чем вы можете помочь!

Адрес автомастерской VAG-Севсервис: пер.Редутный, 46. По всем вопросам можно позвонить по телефону: +7 (978) 620-90-62, Артем Дордуков.