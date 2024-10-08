Перекресток на Шабалина проверят на безопасность

Дорожный перекресток, на котором утром 7 октября произошло ДТП с участием пятилетнего ребенка и его мамы, в тот же день поручил проверить еще раз на предмет соответствия нормативам безопасности губернатор Михаил Развожаев.

К счастью, результатом произошедшего не стали тяжелые травмы, в чем главу города заверил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов. По его словам, ребенка осмотрели, сделали все обследования и отпустили домой, поскольку тяжелых травм не обнаружили.

Тем не менее, глава города дал поручение своему заместителю Павлу Иено вместе с ГИБДД смотреть данный перекресток с точки зрения нормативности расположения там пешеходного перехода, а также проинспектировать наличие там упреждающих дорожных знаков.

Напомним, что женщина и ребенок, следуя по пешеходному переходу, были сбиты автомобилем марки Ford, который при повороте налево не уступил им дорогу.