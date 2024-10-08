Борются за удобную для жителей мусорную площадку

Жители улиц Загорулько и Адмирала Макарова больше года безуспешно просят муниципальные власти оборудовать удобную для них контейнерную площадку для сбора ТКО.

По утверждению местных жителей, мусорные контейнеры стояли на прежнем месте с 1980 года, никому особо не мешая. И вот...

Летом 2023 года неожиданно контейнеры для сбора мусора, что стояли у дома №35 по ул.Макарова, убрали, как портящие вид с дороги. Основание — решение Нахимовского районного суда Севастополя, рассмотревшего гражданское дело по иску прокурора Нахимовского района «в интересах неопределенного круга лиц к департаменту городского хозяйства и администрации муниципалитета». Впрочем, условием судебного решения, как позже выяснилось, стало вовсе не ликвидация данной контейнерной площадки, а ее приведение в порядок, оборудование, с обеспечением соответствующих нормам условий накопления ТКО.

С фактом того, что тогдашнее состояние «мусорки» никаким существующим нормам не соответствовало, жители окрестных домов в целом согласились. Но не согласились с предложением пользоваться ближайшей контейнерной площадкой у дома №41 по Адмирала Макарова. Она отстоит от большинства домов на более 200 метров. а по существующим нормам контейнерные площадки не должны располагаться ближе 20 метров от жилых домов и дальше ста.

В результате, каждый вынос мусора для пенсионеров и инвалидов (в силу специфики района, здесь проживает много людей пожилых и с ограниченными возможностями здоровья) превратился в нелегкий ежедневный поход. Иные приспособили под это дело различные коляски-тележки, которые приходится катить одной рукой, пока вторая занята палкой-костылем.

Мы им — жалобы, они нам — отписки

Словом, изучив все нормы и правила, жильцы начали долгую переписку с горхозом и Нахимовским МО. Переписка эта продолжается и по сей день по вполне устоявшейся схеме: чиновникам — коллективные жалобы, жильцам — бессмысленные отписки, с отказом восстановить и обустроить контейнерную площадку на прежнем месте.

По факту очередного обращения в ноябре 2023 года была даже создана комиссия с участием представителей департамента городского хозяйства и муниципалитета по выбору места для обустройства площадки. Итогом ее работы стало предложение разместить пресловутую «мусорку» во дворе дома №2 по ул.Загорулько: там она точно будет надежно спрятана от взглядов высоких чиновников, вознамерившихся проехать по району!

Но есть нюансы: контейнеры теперь хотят установить прямо под окнами жильцов, да и мусорная машина во двор заехать не сможет. На решительное «нет!» жильцам пояснили, что, мол, их двор относится не к придомовой, а к городской территории, поэтому решения от жильцов и не требуется. Так это или нет, точно неизвестно, но почему-то именно от жильцов теперь требуют предоставить протокол и решение общего собрания жильцов.

Сами жильцы предложили альтернативное решение: перенести «мусорку» на 10 метров выше старого места, напротив дома ул.Макарова, 37, но услышаны так и не были. Упорно не слышат чиновники и их настоятельных предложений выполнить решение суда, привести и обустроить прежнюю площадку. Вместо этого на все подобные обращения приходит отказ за отказом.

В какой-то момент стало понятно, что тему просто запустили «по кругу»: от чиновников опять звучат новые обещания «подать на рассмотрение начальству», где выбрать место для злополучной «мусорки». Последнее, впрочем, не делает жизнь проживающих здесь легче и комфортнее.