Более тысячи человек эвакуированы в Феодосии из-за пожара на нефтебазе

Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии в пункты временного размещения (ПВР) эвакуированы 1 047 человек, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в своем соцсетях.

Возгорание на феодосийской нефтебазе произошло утром 7 октября. Жертв и пострадавших нет. На месте вторые сутки работают пожарные.

«Для обеспечения безопасности людей, проживающих <...> в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей, была проведена временная эвакуация в пункты временного размещения 1 047 человек», — говорится в сообщении. Глава города уточнил, что после регистрации и осмотра медиками людей разместили в гостиницах и пансионатах города. Тушение пожара продолжается, все задействованные службы находятся на оперативной связи со штабом.

Съезд с трассы «Таврида» на автодорогу Владиславовка – Феодосия закрыт из-за работ по тушению нефтебазы. Открыты съезды в районе села Первомайского и поселка Приморского.