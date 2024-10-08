Бал хризантем в Никитском саду откроется 28 октября

На осеннем празднике цветов будет представлено около 43 тысяч хризантем более чем 400 сортов. Особое внимание уделят селекционным сортам, выведенным в Никитском саду.

Как рассказала заведующая лабораторией цветоводства Никитского ботанического сада Вера Зыкова, изюминкой этого года станут хризантемы, выведенные селекционерами ботанического сада, ожидается около 30 новинок среди крупноцветковых гибридов.

«По традиции названия будут выбирать сами посетители. Около десятка мелкоцветковых хризантем уже расцветают, а к запланированной дате должны распуститься все 400 сортов. Те хризантемы, которые представляются на выставке – то, что получено людьми в результате многолетней селекционной работы. Предками этих сортов являются природные виды», — уточнила В.Зыкова.

По ее словам, праздник хризантем уже начинается: на клумбах экспозиции распустились три сорта мелкоцветковых хризантем. Остальные на подходе.

Обычно Бал хризантем стартует в первую пятницу ноября. В этом году его открывают в понедельник, 28 октября, из-за теплой погоды, раннего цветения и наличия каких-то «высоких гостей».