Аншлаги на Большой Севастопольской тропе поручено проинспектировать

В связи с повышенной туристической активностью в это время года поручено проинспектировать наличие информационных и навигационных табличек на Большой Севастопольской тропе (БСТ). На то, что часть аншлагов повалена или находится в неудовлетворительном состоянии, 7 октября на аппаратном совещании обращено внимание руководителя Севприроднадзора Юлии Гавриловой.

– Еще раз пройдите, все аншлаги посмотрите. К сожалению, вандализм у нас все равно продолжается оставаться проблемой, многие аншлаги не то, чтобы повреждены, а лежат и так далее. К тому же, сейчас в костры могут быть использованы, чего не хотелось бы, – сказал губернатор Михаил Развожаев.

Он также рассказал, что на прошлой неделе сам видел в районе Балаклаве поваленный аншлаг. По его мнению, следует потратить необходимые средства в рамках выделенного бюджета, но привести все это в порядок и далее рачительно подходить к таким вопросам.