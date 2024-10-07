Замеченные на реке Свирь катера ждут в Севастополе

Два судна проекта PV-20S по рекам и каналам перегоняют с судостроительного завода «Ростр» в Новой Ладоге.

Редактор базы данных интернет-проекта «Водный транспорт» Павел Феклистов разместил на сайте фотографии новых пассажирских катеров на реке Свирь, которые в караване двух буксиров ведут на юг. В комментариях под публикацией обсуждают современный дизайн судов, утверждают, что носовая оконечность катеров специально приспособлена для высадки пассажиров на не оборудованные причалами пригородные пляжи. Пользователи пишут, что катера еще ждет доработка, испытания в Ростове и только после этого их направят в Севастополь.

Напомним, что строительство пяти новых пассажирских катеров для курсирования через Севастопольскую бухту началось в 2020 году. Но застопорилось из-за проблем с поставками импортных комплектующих. Тогда правительство Севастополя контракт с подрядчиками не разорвало, а разрешило предприятию-заказчику «Севэлектроавтотранс» продлить его на два года. Серию из пяти судов строят два завода — судостроительный завод «РОСТР» из Новой Ладоги и ЗАО «Нефтефлот» из Самары.

Два катера были спущены на воду 27 октября прошлого года на единственном в России слипе бокового неконтролируемого падения судостроительного завода «Ростр» в Новой Ладоге. Их обещали сдать заказчику к концу 2024 года. Самарские судостроители также должны передать Севастополю оставшиеся три катера в 2025 году.

Согласно проекту новые самоходные двухвинтовые пассажирские суда прибрежного плавания с двухъярусной надстройкой могут эксплуатироваться в условиях с температурой наружного воздуха от +40°С при влажности 50% летом, до –15°С при влажности 85% зимой и рассчитаны на перевозку 200 человек.

Старые советские катера типа «Молодежный» вмещают до 250 пассажиров, которые размещаются на одной палубе.