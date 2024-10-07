В Крыму обнаружили останки древнего гепарда

Он был быстрее, мощнее и втрое больше современного.

Экспедиция палеонтологов, работающая в пещере Таврида недалеко от Белогорска, сделала удивительное открытие. В слоях, относящихся к плейстоцену, был обнаружен фрагмент нижней челюсти древнего гепарда Acinonyx pardinensis. Это первое подобное открытие в Крыму.

«Описанный фрагмент нижней челюсти древнего гепарда из нижнеплейстоценовых отложений пещеры Таврида обладает всеми признаками Acinonyx pardinensis. Это находка дополняет состав ассоциации крупных хищников фауны пещеры Таврида и является первым свидетельством обитания гепардов в Крыму в раннем плейстоцене», — сообщила пресс-служба Палеонтрологического института им.Борисяка РАН.

Наряду с другими крупными кошачьими: гомотериями, мегантереонами, пантерами, рысями и пумами – гепарды были типичными представителями фаун раннего плейстоцена Евразии. В ископаемой летописи род Acinonyx появляется примерно 4 млн лет назад в Африке. На африканском континенте обнаружены остатки двух видов гепардов: вымершего Acinonyx pardinensis и современного Acinonyx jubatus. В раннем плейстоцене A. Pardinensis был широко распространен также в Евразии, современный — только в Африке.

По-видимому, древний гепард мог развивать большую скорость бега, подобно современному гепарду. При этом по размерам и массе тела (60-120 кг) существенно превосходил последнего (в среднем 35-40 кг) и был способен охотиться на добычу весом до 100 кг.

Обнаружение фрагмента нижней челюсти Acinonyx pardinensis в пещере Таврида предоставляет ученым важнейшую информацию о древних экосистемах региона. Это открытие расширяет наше понимание о распространении и миграции крупных хищников в Евразии в плейстоценовый период. Палеонтологи могут использовать данный материал для разработки более точных моделей, описывающих экологические ниши, которые занимали крупные кошки в данном периоде, а также для изучения их эволюционных связей с современными видами.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда «Наземные позвоночные Крыма в раннем плейстоцене».