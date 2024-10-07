В Феодосии ввели режим ЧС из-за возгорания на нефтебазе

Режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Феодосии в связи с возгоранием на нефтебазе, сообщил ТАСС глава города Игорь Ткаченко.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что утром произошло возгорание на феодосийской нефтебазе. Жертв и пострадавших нет. На месте работают пожарные. По словам главы города, разлива топлива и экологической угрозы нет.

«Уважаемые жители Феодосийского округа! В связи с возгоранием на территории нефтяного терминала в Феодосии вводится режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера», — написал И.Ткаченко в своем телеграм-канале.

Ранее он сообщал, что в связи с происшествием на нефтебазе перекрыто движение на улицах Геологической и Федько от перекрестка с Керченским шоссе до района автовокзала. На место пожара выехали сотрудники управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю для определения уровня вредных примесей в воздухе.

Приостановлено движение поездов на участке Феодосия – Владиславовка

Движение пригородных поездов на участке Феодосия — Владиславовка временно приостановлено по техническим причинам, сообщается в телеграм-канале Министерства транспорта Республики Крым.

«По техническим причинам временно приостановлено движение пригородных поездов на участке Феодосия — Владиславовка. Оперативные службы прикладывают все силы для скорейшего решения ситуации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что о возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Пассажиров просят следить за официальными источниками информации.