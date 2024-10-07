Усиливается ответственность за маскировку автомобильного номера

В соответствии с законом, за сокрытие автомобильных номеров может грозить лишение прав на срок от года до полутора лет.

Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за использование технических устройств, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков.

В настоящее время за это предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев. После вступления в силу поправок, за сокрытие автомобильных номеров может грозить лишение прав на срок от года до полутора лет.

«Предлагается усиление мер административной ответственности за административные правонарушения, связанные с управлением транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, путем выделения в специальный состав и установления административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств», — говорится в пояснительной записке.

За повторное нарушение будет предусмотрено только лишение прав на срок от года до полутора лет. Аналогичная ответственность будет грозить за повторное управление ТС без государственных регистрационных знаков, сообщила пресс-служба Госдумы РФ.