Удостоверение многодетной семьи можно оформить на портале Госуслуг

Правительство Севастополя недавно приняло решение о замене бумажных удостоверений многодетным семьям, которое будет выдаваться из расчета одно на всю семью. Между тем, с 1 октября, по сообщению на официальных сайтах Минцифры и Минтруд России, на портале госуслуг уже можно оформить электронное удостоверение многодетной семьи.

В электронном или в бумажном (распечатанном) виде удостоверение можно использовать для подтверждения права на получение льгот и скидок.

Для этого просто необходимо показать контролирующему лицу QR-код, который тот отсканирует через сервис «Госкан».

Электронное удостоверение должно появиться в разделе «Документы», «Семья и дети», в личном кабинете каждого члена многодетной семьи. Это позволяет воспользоваться правом на льготы и взрослым и детям.

В случае, если семья имеет статус многодетной, в личном кабинете не отразился QR-код, необходимо обратиться в соответствующее учреждение социальной защиты.

Ранее Минцифры сообщало о запуске с 1 октября 2024 года во всех регионах страны пилотного проекта внедрения цифрового удостоверения, от работка в тестовом режиме продолжится до декабря. За это время планируется отработать порядок формирования и использования цифрового удостоверения.

Пилотный проект предполагается обсудить с общественностью.

Особо подчеркивается, что цифровое удостоверение будет доступно тем, у кого есть подтвержденная учетная запись на Госуслугах.

«При этом, семья может по-прежнему оформить и бумажное удостоверение», – отмечается на официальных сайтах..

Такой документ может быть полезен при посещении федеральных музеев, выставок, театральных спектаклей, с перспективой расширения данного списка. Кроме того, в каждом регионе определен свой список учреждений, доступный для льготного посещения.

Статус многодетной семьи присваивается семьям с тремя и более детьми, как родными, так и усыновленными.

Для получения бессрочного статуса необходимо предоставить в МФЦ, органы соцзащиты или через Госуслуги паспорта родителей, свидетельства о рождении детей или рождения. В прежние годы статус многодетной семьи присваивался

на региональном уровне, теперь он стал единым федеральным, что позволяет предоставлять единые льготы и выплаты для всех граждан страны.