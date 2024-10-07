Кубок Севастополя по скалолазанию проведут на скале Парус

Очередной Кубок Севастополя по альпинизму (класс скальный) пройдет 12-14 октября на скале Парус. К участию приглашают спортсменов старше 18 лет, проживающих на территории Севастополя.

Как рассказала «Севастопольской газете» президент Севастопольской федерации альпинизма и скалолазания Анна Буракова, это ежегодные соревнования, рассчитанные, в первую очередь, на новичков. Точнее сказать, на спортсменов, занимающихся относительно недавно.

Соревнования традиционно проводятся на скале Парус (недалеко от Фороса). Формат «Марафон» означает, что соревнования рассчитаны на пять часов подъема по предложенным маршрутам.

Каждый маршрут имеет определенную балльность, которые получают участники по мере прохождения маршрутов. Отдельно оценивается качество прохождения. По общей сумме набранных баллов за пять часов определяются победители.

– Маршруты подобраны таким образом, чтобы проявить себя смогли как начинающие спортсмены, так и более опытные. Есть простые маршруты, есть весьма сложные. Выбор тех и других определяется степенью спортивной подготовки конкретного спортсмена, – рассказала А.Буракова.

Практически все участники Кубка Севастополя уже заявились к участию, все они – члены Федерации альпинизма и скалолазания Севастополя.

– Допустить к соревнованиям человека «с улицы» мы никак не можем, поскольку, необходимо выполнение целого ряда условий и предоставление определенных документов. Например, необходимо знать правила антидопинга и иметь допуск к участию в спортивных соревнованиях, выданный спортивным диспансером, – продолжила А.Буракова.

За работой спортсменов на высоте наблюдают судью, которые в определенный момент могут заметить или предупредить какие-то ошибки. Как правило, судьи и есть тренеры участнгиков, знающие возможности каждого скалолаза. Тренеры же и определяют готовность того или иного спортсмена к соревнованиям.

Соревнования довольно зрелищны, так что присутствие зрителей вполне допустимо и приветствуется.