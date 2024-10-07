Ипотека почти недоступна

Доля севастопольских семей, которые могут купить квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке, составила 2,8%, а по льготной ипотеке — 9,2%.

Хуже только в Республике Крым — последнее место с 2,3% и 8,8% соответственно. Перед Севастополем, на 83-м месте Дагестан — 3,4% и 9,2%.

Лидер рейтинга — Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь по рыночной ставке ипотеки квартиру купить могут 39,4% семей, а по льготным программам — 66,8%. На втором месте Ханты-Мансийский автономный округ — 37,2% и 60,4% соответственно, тройку лидеров замкнула Магаданская область — 35,7% и 65,3%.

В Ростовской области (63-е место) ипотека оказалась доступней, чем в Краснодарском крае (79-е место рейтинга: 4,7 и 17,4%). Здесь доля семей, которые могут купить ипотеку по рыночной ставке, составила 9,9%, по льготным программам — 26%.

Аналитики агентства зафиксировали снижение темпов и объемов ипотечного кредитования, что свидетельствует о нестабильной ситуации на рынке недвижимости и возможных сложностях для покупателей. В среднем по стране квартиру в ипотеку могут купить 13,4% семей, по льготным ставкам — 30,9%. В прошлом году ипотека с учетом господдержки и льготных программ была доступна 27,8% семей.

Для расчета рейтинга учитывалась доля семей, которые могут вносить ежемесячный платеж по ипотеке и осуществлять повседневные расходы. Размер кредита рассчитан для двухкомнатной квартиры площадью 60 кв. м при первоначальном взносе в 30%. Предполагалось, что 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, идет на выплату ипотеки, 30% — на другие расходы.