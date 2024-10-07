Город готов к отопительному сезону на 97%

О почти полной готовности Севастополя к предстоящему отопительному сезону 7 октября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя заявил заместитель директора департамента городского хозяйства Николай Битосов. По его слова, все теплоснабжающие организации прошли необходимые проверки и получили паспорта готовности. Ремонтные работы на сетях проведены, котельные подготовлены, резервные запасы топлива сформированы.

– Жилищный фонд Севастополя составляет 3511 многоквартирных домов, готовность домов с автономным отоплением составляет 100%, общая готовность многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду составляет 99%. Текущий и капитальный ремонт ГУПС «Севтеплоэнерго» в рамках подготовки к отопительному сезона – 100%, на предприятии сформирован нормативный запас топлива, – отчитался Н.Битосов.

Он также отметил, что готовность территориально-сетевых организаций к осенне-зимнему сезону составляет 85%, газораспределительных организаций – 100%. По заявлению чиновника, никаких проблемных вопросов нет.

Он также сообщил, что отопительный сезон планируют начать, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд не будет превышать восьми градусов.

– А так, будем смотреть по ситуации, где-то в ноябре, обычно отопление включаем в конце октября — в начале ноября, – сказал Н.Битосов.

В 2023 году отопление в Севастополе включили 27 октября.