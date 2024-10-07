Бывший депутат теперь работает в правительстве Севастополя

Нового сотрудника 7 октября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя представил губернатор Михаил Развожаев.

— Хотел бы сказать, что с прошлой недели, а сегодня полноценно, приступает к обязанностям Татьяна Михайловна Щербакова, всем нам известная. Она назначена мною советником губернатора, будет работать по ряду социальных проектов. Прошу взаимодействовать и поддержать. В исполнительной власти все немножко отличается от законодательной. Мы уверены, что она быстро справится. Рады вас приветствовать! — сказал губернатор.

Напомним, что Т.Щербакова была депутатом Законодательного собрания Севастополя с 2014 года и возглавляла комитет по соцполитике.