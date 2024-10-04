Вынесен приговор украинскому агенту

Бывшего гражданского служащего Военно-морских сил Украины завербовали в июле 2022 года в ходе переписки в мессенджере. Он получил псевдоним «Миф». За сотрудничество украинские кураторы обещали севастопольцу лечение в Европе, однако обещанную медпомощь он не получил.

По заданию сотрудника ГУР МО Украины мужчина передавал в Киев сведения о состоянии боновых заграждении Севастопольской бухты, местах базирования надводных кораблей Черноморского флота России, размещения средств ПВО и другой военной техники, за что неоднократно получал деньги.

В январе 2023 года, действуя по заданию спецслужб Украины, «Миф» через курьера получил посылку, в которой под видом бытовых электроприборов находилось пластичное взрывчатое вещество на основе гексогена зарубежного производства массой около 2 кг, электродетонатор военного назначения и электровоспламенитель. Мужчина должен был поместить средства поражения в тайник и передать его координаты иностранной спецслужбе. Взрывное устройство должен был использовать для теракта другой агент.

Севастопольский городской суд признал мужчину виновным в государственной измене. С учетом назначенного ранее наказания по уголовному делу о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств с использованием интернета, ему назначено окончательное наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 400 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу, сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.