Причалы катеров и парома отремонтируют в 2027 году

Реконструкция восьми пирсов и причалов в центре Севастополя, а также в отдаленных районах, соединяемых с ним городским морским транспортом, запланирована на 2027 год, сообщили ТАСС в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Территория Севастополя разделена Севастопольской бухтой, через которую по нескольким маршрутам курсирует общественный водный транспорт. На ее южной стороне — исторический и административный центр, который наземным транспортом связан с более южными районами; на северной — крупный спальный район, основные курортные зоны и кампус СевГУ; на дальней оконечности бухты — город Инкерман. Путь по воде занимает в разы меньше времени, чем в объезд бухты.

«Предусмотрены мероприятия по реконструкции восьми пирсов и причалов в городе Севастополе, срок которых — 2027 год», — говорится в ответе на запрос ТАСС.

По данным департамента, работы запланированы на пирсах №146 и 147 около Графской пристани — основного места причаливания городских катеров на южной стороне Севастопольской бухте, а также паромного пирса в расположенной рядом Артбухте. На этой же стороне запланирован ремонт одного из вспомогательных причалов в Южной бухте, куда рейсовые катера сейчас не ходят. Предполагается реконструкция причалов для маршрутного транспорта на Северной стороне: одного около Радиогорки, и двух — на пл.Захарова. Самый отдаленный причал, на котором запланированы работы, — в Инкермане.

Уточняется, что финансирование работ планируется по госпрограмме социально-экономического развития Крымского полуострова.

В департаменте отметили, что в настоящее время с ПАО «Мостотрест» заключены государственные контракты на проведение проектно-изыскательских работ для реконструкции трех из восьми объектов, а также на разработку такой документации для строительства еще одного пассажирского причала — в районе Радиогорки. Этот этап планируется завершить до конца 2025 года, и лишь потом приступить к строительно-монтажным работам.