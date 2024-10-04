Пострадавшим от природных и техногенных катастроф доплатят

Речь идет о пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Постановлением правительства города от 3 октября им увеличили сумму выплат в полтора раза.

Проект разработан для приведения в соответствие регионального законодательства к нормам федерального.

Так, прежде сумма помощи составляла 10 тыс рублей, теперь она увеличена до 15 тыс рублей.

В таком же объеме увеличены все виды финансовой помощи: пособия в связи с утратой имущества первой необходимости, в связи с причинением вреда здоровью и.т.д.. В основном речь идет о случаях подтопления.

По сообщению директора департамента общественной безопасности Алексея Краснокутского, новые правоотношения начинают действовать с 1 апреля текущего года, соответствующий расчет департаментом труда и соцзащиты представлен, выделение финансирования в размере 18,5 млн руб согласовано.