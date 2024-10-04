Особый противопожарный режим отменили с 4 октября
С 4 октября на территории Севастополя отменили особый противопожарный режим. Это связано с изменением температуры воздуха.
В соответствии с данными гидрометцентра, снижается класс пожарной опасности.
Однако все ограничения, связанные с общими мерами пожаробезопасности, а также введенные губернаторским указом ограничения, в частности по использования физическими и юридическими лицами фейерверков, продолжают действовать.
При этом перестают действовать прежде установленные штрафы, а огонь на специально оборудованных площадках разжигать теперь можно.