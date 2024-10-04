Книга о Братском кладбище дает шанс на его возрождение

Авторы издания — искусствовед, государственный эксперт из Санкт-Петербурга Дарья Зайцева и севастопольский краевед, военный инженер, экскурсовод Владимир Морозов.

Книга-каталог в двух частях

С 2017 года Д.Зайцева проводила работу по переучету документации объекта культурного наследия «Братское кладбище в Севастополе». Это стало поводом для ее знакомства со статьями В.Морозова, которое позднее переросло в устойчивый творческий союз. Рутинная учетная работа трансформировалась в серьезное научное исследование.

— Я приезжаю работать в Севастополь по частным и государственным контрактам уже в течение семи лет. В том числе по госконтракту Севнаследия по инвентаризации и паспортизации памятников Братского кладбища. В результате именно этой работы мы познакомились с Владимиром Михайловичем Морозовым, — рассказала Д.Зайцева.

В процессе работы ими был поднят большой пласт материала, собранного в архивах Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, результатом стала детальная характеристика каждого отдельно взятого памятника Братского кладбища.

Труд состоит из двух частей: первая — посвящена истории кладбища; вторая, большая часть — это каталог братских и индивидуальных могил. Читатель узнает о формировании кладбища с момента его основания, в сентябре 1854 года. Найдет ответы откуда пошли ранее бытовавшие названия кладбища «Стотысячное» и «Петропавловское», в чем ошибки этих наименований. Чем легенды, созданные вокруг кладбища после Крымской войны, отличаются от ошибок учета о численности захороненных воинов и количества могил. Откуда взялись 29 типов памятников и что с этим делать.

— Мы разобрали, что и откуда появилось в учетных документах, какие ошибки возникли при постановке памятников на учет. Как ошибочные данные ушли в Министерство культуры, и как теперь с этим быть, когда имеется множество разночтений. Одно дело, у тебя памятник стоит на земле и ты имеешь весь комплект документации на него. И другое дело, когда ты ничего не можешь поделать, потому что по учету всё не так, как в реальности. Таких ошибок было выявлено очень много, — уточнила искусствовед.

Оказалось, что изначально на кладбище индивидуальных могил было значительно больше. Но по каким-то причинам во второй половине XX века они были посчитаны как братские. При этом в братской могиле могло быть захоронено от 50 до 100 человек. Хотя авторы нашли и более ранние ошибки, относящиеся к концу XIX века. В 1870 году кладбище стали превращать в мемориальный комплекс, тогда на его территории появился участок с фруктовым садом, аллеей ведущей к храму, а само кладбище разбили на сектора и провели парковые дорожки. Часть могил, оформленных частным образом — «обложенные камнями», были уничтожены и по ним прошла парковая инфраструктура.

Кроме этого исследователей удивила и классификация памятников по типам.

— Методически — это правильный подход и он характерен для инвентаризации кладбищ по всей России. Но, как принято, типов не может быть много: саркофаг, стела, плита, колонна. А вот по учетной документации оказалось, что на Братском кладбище было зафиксировано аж 29 типов! Но при одинаковой общей численности могил, по типам они не совпадали. Внутри каждого типа их оказывалось либо больше, либо меньше. И очень редко когда цифры совпадали, — объяснила Д.Зайцева.

— То, что мы сделали с В.Морозовым, до нас никто не делал: полное описание каждого памятника. Теперь, когда вся учетная информация приведена к единому знаменателю, можно будет инициировать реставрацию конкретного памятника либо территории в целом. Пока не было документов, о финансировании реставрации, сохранения и содержания объекта культурного наследия не могло быть и речи.

Никто кроме него не знал Братское кладбище лучше

Владимир Михайлович Морозов (1941- 2024) на протяжении многих лет занимался изучением, мониторингом и сохранением памятников Севастополя. Но самым важным и дорогим для него было «Братское кладбище защитников Севастополя, Храм Св. Николая» на Северной стороне, где он жил.

В процессе работы над книгой и благодаря новым историческим данным, В.Морозов обнаружил, атрибутировал восемь ранее утерянных захоронений офицеров, на четыре из них он восстановил архитектурный облик. Теперь они могут быть восстановлены в первоначальном виде. Сейчас все эти объекты включены в реестр Севнаследия.

— Он считал, что максимальное количество захороненных на кладбище составляет не 100 и не 50 тысяч воинов, как указывают некоторые архивные документы, а 17,5 тысяч человек. И история формирования кладбища фактически подтвердила его догадки. Сегодня, мы вместе должны были презентовать нашу книгу, но, к сожалению, 19 сентября Владимир Михайлович умер. Он работал до последнего. Еще в июле мы подчищали хвосты в сигнальном варианте книги. Он был отзывчивым, достойным человеком и искренне любил Севастополь, — добавила Д.Зайцева.

Книга выпущена за счет средств авторов в поддержку благотворительного фонда «Медведь», целью которого является популяризация объектов культурного наследия, незаслуженно оставленных в стороне от крупных реставрационных программ, и содействие их возрождению. Все средства от продажи издания пойдут на подготовку проекта реставрации Братского кладбища защитников Севастополя 1854-1855 гг. Тираж издания 500 экземпляров.

В Севастополь привезли 50 экземпляров. Книга будет распространятся по библиотекам, архивам, музеям и всем желающим за взнос в благотворительный фонд.