Геодезические пункты охраняются государством

Специалисты Крымского и севастопольского отделения Росреестра проводят инвентаризацию геодезических пунктов. Масштабная работа по обновлению и приведению в порядок более полутора тысяч точек по всему Крымскому полуострову идет уже четыре года.

Многие граждане даже не догадываются, для чего они нужны, в чем ценность и что из себя представляют пункты государственной геодезической сети, которые могут находится и на их земельных участках.

Геодезические сети позволяют равномерно и с необходимой точностью распространить на всю территорию страны единую систему координат и высот, а так же обеспечивать решение множества инженерно-технических задач для народного хозяйства, науки и обороны страны. А геодезические пункты — носители координат. Большинство их были устроены еще в 50-70-х годах.

Геодезический пункт — это точка, особым образом закрепленная на местности: в грунте, на здании или другом искусственном строении. Над ее центром сооружается геодезический знак — наземное сооружение, служащее для закрепления визирной цели, установки геодезического прибора, и являющегося площадкой для работы наблюдателя и опознавания пункта на местности. Наружные знаки могут быть металлическими, деревянными, каменными или бетонными сооружениями: пирамиды, туры и т.п., возвышающиеся над землей на высоту от 2 до 35 метров.

Геодезические пункты относятся к федеральной собственности, находятся под охраной государства и рассчитаны на использование в течение длительного времени.

Правообладатели или пользователи земельных участков, сооружений, объектов недвижимости, на которых находятся или размещены геодезические пункты, обязаны уведомлять Росреестр обо всех случаях повреждения или уничтожения указанных пунктов, предоставлять возможность подъезда или подхода к ним при выполнении геодезических и картографических работ, а также при проведении ремонта или восстановления.

«Не уведомление о повреждениях либо уничтожении, согласно закону, повлечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной до пяти тысяч рублей. Непосредственно уничтожение или снос пунктов государственных геодезических сетей специального назначения — административный штраф до 200 тысяч рублей», — напомнила пресс-служба управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю.