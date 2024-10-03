В парке Победы начался второй этап реконструкции

На участке со стороны ул.Парковой уже установили ограждения. Но вход на территорию парка для посетителей останется беспрепятственным, сообщает пресс-служба департамента капитального строительства.

Вторая очередь реконструкции парка Победы затронет два участка на его территории. Первый в 3,6 га — в районе улицы Парковой, второй — в 2,6 га — в районе улиц Фадеева и Летчиков. Весь комплекс работ по благоустройству двух участков планируется завершить до конца следующего года.

Стоимость второй очереди реконструкции — 713 миллионов рублей. Первоначально работы оценивались в 403 млн рублей, но госконтракт подорожал из-за принятых проектных и технологических решений, объяснили в капстрое.

Напомним, что проектировало и будет проводить реконструкцию АО «Севастопольстройпроект».

Согласно проекту, на благоустраиваемой территории появятся модульные здания администрации парка, два объекта общественного питания с туалетами, несколько детских площадок, площадки для отдыха с качелями и гамаками, площадки для занятий йогой и физкультурой, скейт-парк, памп-трек, велопарковка, стоянка для электросамокатов, беседка, зеленый тоннель и площадка для выгула собак. Изюминкой проекта станет аквазона — комплекс для игр с водой. В парке дополнительно высадят почти 10 тысяч хвойных и лиственные деревьев и многолетних кустарников.

Проектом также «предусмотрено обустройство аллеи в честь 200-летия Черноморского флота», говорится в сообщении капстроя.