Севастопольцы участвуют в Спартакиаде пенсионеров

Спортсменка из севастопольской команды оказалась самой «серебряной» из всех участников Всероссийской спартакиады.

С 30 сентября по 5 октября в Кемерово в многофункциональном спортивном комплексе «Кузбасс-Арена» и Ледовом дворце «Кузбасс» проходит финал IX Спартакиады пенсионеров России. На мероприятии собрались более 700 человек из 74 субъектов страны, а также из Беларуси, Казахстана и Финляндии.

Самой старшей участнице спартакиады — 83 года. Это Зинаида Трубникова из Севастополя. Пенсионеров города-героя на спортивном празднике представляет команда из восьми немолодых человек. На соревнованиях они продемонстрируют свое мастерство в комплексе ГТО, комбинированной эстафете, утренней зарядке, настольном теннисе, плавании, шахматах, легкой атлетике, пулевой стрельбе, дартсе и волейболе.

Спартакиада пенсионеров России проводится в целях привлечения людей старшего возраста к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

«Серебряный возраст — не помеха вести активный и здоровый образ жизни, и наши ветераны прямое тому доказательство, они с нетерпением ждут дня, когда смогут показать свою физическую подготовку и спортивный азарт», — написала пресс-служба управление спорта Севастополя в посте о проводах делегации на соревнования.