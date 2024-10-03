Самые конкурентные выпускники — в гимназии №1

Рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика») в десятый раз подготовило рейтинги лучших российских школ, основанные на данных о поступлении школьников в ведущие университеты страны в 2024 году.

Рейтинги составлены по конкурентоспособности не только общенационального, но и регионального уровня, причем впервые для всех 85 регионов России.

Так, по городу Севастополю рейтинговая таблица состоит из пяти позиций. Традиционно на первом месте — гимназия №1 им.А.С.Пушкина, на втором — школа №3 с углубленным изучением английского языка, на третьей позиции — Севастопольский политехнический лицей. Далее следуют Билингвальная гимназия №2 и школа «Экотех+».

Ранее рейтинги самых сильных региональных школ составлялись на основании общего числа выпускников, поступивших в вузы.