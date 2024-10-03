Призерам школьных олимпиад выплатят по 50 тысяч рублей

Призерам заключительного этапа Всероссийских школьных олимпиад в 2023 и 2024 годах выплатят единовременное денежное поощрение в сумме 50 тысяч рублей. Соответствующее постановление принято 3 октября на заседании правительства Севастополя.

Как сообщил директор департамента образования Максим Кривонос, необходимые денежные средства заложены в городском бюджете.

— У нас трое призеров. В прошлом году — по предмету «Искусство. Мировая художественная культура», сейчас — по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Английский язык», — доложил М.Кривонос.

Губернатор Михаил Развожаев поручил подготовить также документы на денежное поощрение стобалльников и учителей, их подготовивших.

Руководитель департамента пообещал сделать это к следующему заседанию правительства.