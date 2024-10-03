Приглашают на выставку батальной живописи

Творческий союз профессиональных художников Севастополя подготовил выставку батальной живописи, посвященную 170-летию начала Первой обороны Севастополя и одному из ее руководителей — вице-адмиралу Владимиру Корнилову.

Выставка откроется 5 октября в выставочном зале, расположенном в цокольном этаже бизнес-центра «Царская пристань» на ул.Портовой, 17.

В экспозиции девять полотен в жанре батальной живописи кисти председателя Севастопольского профессионального союза художников Виктора Чижова и еще шесть работ членов союза.

— Я рисовал, в основном, на Федюхиных высотах, вдохновившись проектами севастопольских реконструкторов, которые они представляли в рамках Военно-исторического фестиваля и на фестивале «Русская Троя» на Историческом бульваре. Мы также специально приглашали униформистов, чтобы они нам позировали в аутентичной форме русских, французских, английских и турецких солдат с подлинным оружием той эпохи, — рассказал «Севастопольской газете» В.Чижов.

Особый акцент на выставке делается на личности В.Корнилова. Выставка не случайно открывается 5 октября. Это еще и дань памяти замечательному адмиралу, именно в этот день в 1854 году В.Корнилов погиб на Малаховом кургане, во время первой бомбардировки Севастополя англо-французскими войсками.

Вход на выставку свободный. Как предполагается, она будет работать два месяца.