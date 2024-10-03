Предупреждают об угрозе глобальной эпидемии вируса Марбург

Российские специалисты следят за информацией об осложнении эпидемиологической ситуации из-за вируса Марбург в Руанде, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Для купирования завоза вируса в Россию у ведомства имеется диагностическая тест-система на данный вирус. Проводится непрерывный мониторинг для исключения возможных эпидрисков. В пунктах пропуска через госграницу специалисты Роспотребнадзора выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний.

1 октября ВОЗ распространила коммюнике о том, что вспышка лихорадки Марбург может перекинуться из Руанды на соседние страны в Африке.

Лихорадка Марбург — тяжелое заболевание с высокой летальностью. Характеризуется геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. Вирус передается людям от летучих мышей. Заболевший может заразить и другого человека при близком контакте. Вакцины от него не существует.

13 февраля 2023 года ВОЗ впервые сообщила о вспышке вируса Марбург в Экваториальной Гвинее. После этого Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе.