«Новый Херсонес» перешел на зимний график работы

Время посещения территории музейно-храмового комплекса сокращено на два часа.

С 1 октября по 30 апреля комплекс Нового Херсонеса будет открыт с 9.00 до 22.00 все дни недели. Вход на территорию возможен до 21.00. Предварительная регистрация не требуется, сообщила пресс-служба «Нового Херсонеса».

Изменились часы работы единственного пока действующего музея. В зимний сезон Музей Крыма и Новороссии открыт с 10.00 до 20.00, вход возможен до 19.00, а понедельник — выходной день.

Летом «Новый Херсонес» работал с 8.00 до 23.00.