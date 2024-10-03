Мост через бухту запланирован

Проектирование моста, который соединит части Севастополя на южном и северном берегах главной городской бухты, планируется начать в 2027-2030 годах, сообщили ТАСС в региональном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«В настоящее время по объекту «Строительство транспортного перехода через Севастопольскую бухту в городе Севастополе» разработано технико-экономическое обоснование. <...> Начало проектно-изыскательских работ запланировано на 2027-2030 годы», — говорится в ответе департамента на запрос ТАСС.

Отмечается, что на данный момент технико-экономическое обоснование было представлено в Главное управление государственной экспертизы и получило положительное заключение о проведении публичного ценового аудита инвестиционного проекта на первом этапе.

Варианты транспортного перехода через Севастопольскую бухту обсуждаются уже несколько лет — он необходим, чтобы соединить расположенные на ее противоположных сторонах части города: Северную сторону Севастополя и его основную часть. Сейчас их связывает катерное сообщение, но из-за штормов рейд часто прерывается, а дорога на автотранспорте вокруг бухты занимает в разы больше времени. При прежнем губернаторе Дмитрии Овсянникове, возглавлявшем Севастополь до 2019 года, рассматривались варианты создания тоннеля или моста, сменивший его Михаил Развожаев также поднимал вопрос о строительстве мостового перехода, но об окончательном решении возвести его не сообщалось.