Многодетным семьям поменяют старые удостоверения на новые

Новые «корочки», удостоверяющие статус, выдадут севастопольским многодетным родителям. Постановление об этом принято 1 октября на заседании городского правительства.

Делается это на основе указа Президента РФ о мерах социальной поддержки многодетных семей и распоряжения Правительства РФ об утверждении единого образца удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи.

Постановлением уточняются категории семей, на которые распространяется статус многодетных, и алгоритм получения удостоверений. Городские службы соцзащиты будут оформлять удостоверения в беззаявительном порядке, сообщил заместитель директора департамента труда и соцзащиты Дмитрий Шамрей.

Уже закуплено 5600 удостоверений, они будут выдаваться из расчета одно на всю семью.

— Документ вступит в силу до конца текущего года. Всех будем приглашать на определенную дату, изымать предыдущее удостоверение и выдавать новое по единому федеральному образцу, — прояснил Д.Шамрей.

Вопрос льготного проезда в транспорте теперь будет решаться через электронные базы. Детям из многодетных семей не нужно будет носить с собой бумажные удостоверения, они смогут воспользоваться картами ЕГКС или банковскими картами, которые можно будет оформить в качестве льготных проездных.