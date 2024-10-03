Арендатор бассейна идет под суд

Следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Севастополя. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетней.

Установлено, что мужчина заключил на лето договор аренды бассейна в жилом комплексе в Ялте по улице Загородная для оказания населению услуги по его посещению, но не обеспечил безопасных условий, инструкторов-спасателей, оборудования и снаряжения для оказания медицинской помощи.

11 июля 10-летняя девочка — жительница этого дома без родителей и сопровождающих за 600 рублей была допущена к бассейну. Девочка прыгнула с бортика в бассейн для взрослых глубиной почти в два метра, погрузилась под воду и не смогла самостоятельно выбраться.

Следователями и следователями-криминалистами собрана достаточная доказательственная база. Расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.