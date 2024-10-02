В море можно выходить с электронной копией паспорта

С 1 октября 2024 года изменились правила выхода и пребывания в море маломерных судов, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Приказом ФСБ России №205 внесены изменения в правила пограничного режима, которые коснулись порядка учета, выхода и пребывания в море маломерных судов, а также правил их содержания.

С 1 октября право постановки маломерного судна на учет предоставлено не только собственнику, но и лицу, владеющему маломерным судном на основании договора аренды (фрахтования). Этим же лицам предоставлено право подачи в пограничные органы уведомлений о деятельности маломерного судна.

При этом расширен перечень предоставляемой в уведомлении информации о выходе и деятельности маломерных судов в море, а также планируемых местах стоянки. Для управляющих маломерными судами и находящихся на борту лиц дополнена возможность предъявления представителю пограничного органа для проверки не только оригинала или бумажной копии удостоверяющего личность документа, но и его электронной копии, полученной с использованием средств сканирования или фотографирования.

Обязанности лиц, управляющих маломерными плавательными средствами, дополнены следующими пунктами: нести непрерывную радиовахту на согласованной с пограничными органами частоте радиообмена, определяемой при подаче уведомления о выходе, и отвечать на запросы пограничных органов; останавливать маломерное плавательное средство и предоставлять его для осмотра по требованию должностных лиц пограничных органов, в том числе при получении предупредительных команд (сигналов) об остановке судна; не заходить в запретные для плавания или временно опасные для плавания районы.

Лицам, находящимся на маломерных судах, запрещается запускать беспилотные воздушные суда и безэкипажные суда в направлении государственной границы или линии разграничения морских пространств с сопредельным государством, а также осуществлять без разрешения начальника пограничного органа фото и видеосъемку пограничных кораблей, моторных лодок и лиц, находящихся на них, а также других объектов пограничного контроля.

Введены положения, регламентирующие порядок осуществления деятельности, связанной с использованием иностранных судов для осуществления прохода через территориальное море Российской Федерации. Дополнены рекомендуемые образцы уведомлений о постановке на учет, смене места базирования, осуществлении промысловой деятельности.