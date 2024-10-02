«Умный дом» севастопольских студентов будет всем по карману

Севастопольские студенты придумали свой «Умный дом», который будет всем по карману, прост в настройке и безопасен.

Считается, что современный дом должен быть обязательно умным. Однако на практике модная затея оказалась недешевой. Когда моему коллеге, пожелавшему иметь систему «Умный дом» в своей двухкомнатной квартире, назвали цену за установку, он вынужден был констатировать: «Слишком дорого!»

Так считают и студенты теперь уже второго курса кафедры «Строительство и землеустройство» Института развития города Севастопольского государственного университета, решившие создать систему «Умный дом» своими руками, да такую, что была бы по карману чуть ли не каждому.

Изначально идея принадлежала старшему преподавателю кафедры Дмитрию Ревенко, который буквально заразил ею первокурсников Марию Пантелееву, Игоря Фидоришина и Даниила Садовникова, сделав ставку на техническую смелость и креативность новичков.

Еще одним стимулом к работе стала перспектива участия команды во Всероссийском акселераторе «Хоумнет» Белгородского университета им.Шухова. Дело в том, что белгородцы являются стратегическими партнерами СевГУ, с опытом заинтересованного сотрудничества, в том числе в рамках акселератора, так теперь модно называть конкурсы. Так вот, в этом году севастопольцы как раз и вышли на акселератор с перспективной темой «Умный дом». Их результат от выступления превзошел ожидания. Начнем с того, что на акселераторе был строгий отбор участников, и к финальному этапу из сотни команд осталась примерно треть. Прямыми конкурентами севастопольцев оказались серьезные строительные вузы из Москвы, Санкт-Петербурга и Белгорода. Представьте, севастопольцы вошли в десятку лучших с впечатляющим третьим результатом по рейтингу и пятым — по сумме набранных баллов.

Участники из СевГУ представили свой проект мехатронного регулирования увлажнения и освещения в жилых помещениях на основе аппаратной платформы Arduino, иначе говоря, проект умной системы вентиляции. О нем и о самом понятии «Умный дом» «Севастопольская газета» поговорила с руководителем проекта Д.Ревенко.

— Дмитрий, «Умный дом» — это дальняя перспектива или день сегодняшний?

— И то, и другое. Тема «Умного дома» прорабатывается уже лет 30, а пример присутствия его элементов в наших домах — усилитель wi-fi или, например, управляемый кондиционер. Мы привыкли, что кондиционер работает с пульта и каждый раз требует настройки. При технологии «Умный дом» от пульта можно отказаться, заменив его контроллером (блоком управления) и электронным датчиком, встроенными в электрическую цепь. Датчик будет настроен на температуру, при которой кондиционер будет включаться и выключаться.

Замечу, что в каждом кондиционере есть функция, контролирующая чистоту воздуха. Так вот, мы также можем поставить в цепь датчик либо кислорода, что довольно дорого, либо углекислого газа, что значительно дешевле, и контролировать уровень чистоты воздуха в помещении. Запрограммировав систему, через контроллер, можно обеспечить автоматическое выключение кондиционера при определенном уровне в помещении углекислого газа.

— В этом и заключалось ваше предложение, представленное на акселераторе?

— Именно. Мы выставили систему вентиляции жилого дома, которая содержит контроллер, датчик углекислого газа, датчик температуры в помещении и дополнительно — датчик влажности. То есть речь идет об умной программе, обеспечивающей комфортное нахождение человека в жилом помещении в соответствии с ГОСТовскими стандартами. При превышении этих показателей включается система вентиляции и помещение проветривается, без участия человека.

— Разве до вас таких разработок не было?

— Все дело в стоимости. Готовую систему в красивом пластиковом корпусе можно купить и в магазине, заплатив за нее порядка 80 тысяч рублей. В нашем случае умная система вентиляции обойдется примерно в восемь тысяч рублей. Сюда включена стоимость базового набора Arduino — это такой электронный конструктор для взрослых, плюс самостоятельная сборка, программирование и настройка. Таким образом главными преимуществами нашей разработки являются ее экономичность, простота настройки и безопасность.

Программировать можно через приложение в телефоне, а лучше — с домашнего ноутбука. Последнее позволяет закрыть информацию от внешнего воздействия.

— Набор контролируемых параметров является незыблемым или их можно дополнять?

— Систему можно модернизировать постоянно, добавлять дополнительные параметры контроля. Скажем, безопасности по утечке газа. Тогда в программу просто вносятся изменения. При превышении максимального порога система вентиляции включается на максимум. На самом деле «Умный дом» — это всё, что угодно. Например, настройка проточного нагревателя воды на комфортную для данного человека температуру, скажем, на уровне 36,7 градуса. Этот показатель вводится в программу, после чего вода такой температуры течет из крана просто при его открывании. Словом, программу можно перенастраивать и перенастраивать. Можно установить датчик движения, работающий от солнечных батарей, или wi-fi-усилитель сигнала, чтобы по дому не было множества проводов, а все они соединились в одной точке, которая одновременно является приемником и передатчиком.

Однако надо различать понятия «Умный дом» и «Умные инструменты». Умный дом — это система контроля параметров через электронные датчики. Так, робот-пылесос перестает быть просто умным инструментом, если его подключить к программе «Умный дом» и включить в цепь датчик запыленности.

— А как быть с энергозависимостью?

— Нам ничто не мешает добавить в сеть аккумулятор.

— Но это тоже ограниченный энергоресурс, а что дальше?

— Систему можно настроить на режим ожидания. К тому же, к ней можно добавить аккумуляторный блок на солнечных батареях.

— Действующий экземпляр уже собран?

— На акселераторе мы представляли программу, технологию и используемое оборудование. Действующую модель надеемся собрать в течение учебного года. Она будет представлять собой блок размером с планшет, при том, что самая крупная деталь его блока управления будет иметь размер монитора планшета. Через год-два планируем выступить с действующим макетом.

— Речь о серийном производстве пока не идет?

— Еще одним результатом нашего участия в акселераторе стало полученное приглашение на Всероссийский конкурс технологического предпринимательства. Там и покажем наш «Умный дом».