Студентам СПО из многодетных семей компенсируют половину стоимости платного образования

Порядок такой компенсации студентам системы профессионального образования (СПО) обсудили 1 октября на заседании правительства.

— Мы проработали возможность компенсации 50% от стоимости обучения для ребят из многодетных семей, которые обучаются в Севастопольских СПО, — представил проект постановления директор департамента образования Максим Кривонос.

По его словам, речь идет обо всех многодетных семьях, без указания категорий. По оценке департамента образования, компенсацией смогут воспользоваться 147 студентов, которые обучаются в данный момент.

В случае обучения нескольких детей из одной многодетной семьи компенсация выплачивается на каждого студента.