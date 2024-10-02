Состояние отравившихся доставленной едой в Керчи средней тяжести

В больнице находится 20 человек: 10 взрослых и 10 детей. Состояние отравившихся людей, заказывавших еду в службе доставки Wasabi в Керчи, оценивается как средней тяжести.

«Состояние госпитализированных стабильное, средней степени тяжести, но все с положительной динамикой к выздоровлению», — рассказала ТАСС начальник территориального отдела по Восточному Крыму межрегионального управления Роспотребнадзора Светлана Касьянова.

По ее словам, в больнице Керчи находится 20 человек, новых поступлений не было. Она также сообщила, что территориальный отдел обратился в Керченский городской суд о закрытии предприятия общепита, рассмотрения пока не было.

В телеграм-канале управления Роспотребнадзора по региону сообщалось, что у людей, отравившихся после заказа еды в службе доставки Wasabi, обнаружили сальмонеллез.

Прокуратура республики и Главное следственное управление СК России по региону организовали проверки происшествия. Устанавливаются качество поставляемой еды, наличие медицинской документации и разрешения на работу сотрудников кухни, а также легальность деятельности общепита.

В правоохранительных органах региона сообщили, что возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан).