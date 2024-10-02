С разрисовкой укрытий будут что-то делать

Установленные повсеместно бетонные укрытия некоторые граждане используют для «творческого самовыражения». На это 1 октября указал подчиненным губернатор Михаил Развожаев.

В частности, он поручил своему заместителю Павлу Иено найти возможность покрасить стены защитных сооружений. В ответ услышал, что задание уже дано, осталось только дождаться хорошей погоды.

По словам П.Иено, содержать укрытия, которые стоят на остановках, должен Севавтодор. Он пообещал оперативно отреагировать на сигналы общественности.

— Просто там надписи появляются: по сути верные, а по форме как-то несколько... — уточнил губернатор проблему о вандальных рисунках на укрытии в селе Вишневое. И на это П.Иено сослался на прошедший ночью дождь — дескать, под дождем красить нельзя, а так бригады пребывают в полной трудовой готовности.

Но глава города уточнил, что закрасивших маркировку на укрытиях нужно найти и оштрафовать.

На том же заседании директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский доложил, что все 100% укрытий уже установлены: 277 — на пляжах, площадях и в парках, 300 — на остановках общественного транспорта.