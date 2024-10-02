С границами Севастополя и Республики Крым вот-вот разберутся

Документ представила и.о.директора департамента архитектуры и градостроительства Юлия Шемонаева, которая сообщила, что в Крыму аналогичный закон уже приняли.

Нынешний законопроект после утверждения правительством города внесут на рассмотрение депутатами Законодательного собрания, это будет в самое ближайшее время.

Последнее позволит завершить работу по внесению сведений в Единый государственный реестр недвижимости.