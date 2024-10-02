Платить за общежития теперь нужно капстрою

Постановлением правительства Севастополя решено, что с 1 октября взимать плату по договору социального найма за проживание в общежитиях будет не ДИЗО, как это было раньше, а Департамент капитального строительства.

– Установлено, что осуществление начислений, взимание платы и ведение претензионной работы теперь возложено на департамент капитального строительства, – сообщил 1 октября на заседании правительства и.о.директора департамента капитального строительства Михаил Иванцив.

Таким образом, права администратора доходов теперь закрепили за капстроем в части общежитий и квартир, находящихся в госсобственности и предоставляемых по соцнайму. По квартирам такое решение уже было принято ранее.

– Оплата уже разнесена с текущего месяца за прошлый по 1687 лицевым счетам, – сообщил М.Иванцив. По его словам, количество лицевых счетов будет увеличиваться.

– По квартирам люди, живущие там по договорам социального найма, при наличии соответствующих прав смогут приватизировать жилье. Это небольшие средства, которые не дополучают управляющие компании, поэтому не могут более достойно содержать дома. То же самое касается общежитий, где также проживание регулируется договором социального найма, – добавил губернатор М.Развожаев.

Он поручил провести индивидуальную работу по взысканию задолженности за предыдущий период, чтобы жильцам не выставляли платежки сразу за три года, а индивидуально проработали каждую конкретную ситуацию.