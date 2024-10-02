Луфаря в Черном море стало больше

Ежегодно Азово-Черноморский филиал «ВНИРО» проводит осеннюю комплексную учетно-траловую съемку в Черном море. Работы необходимы для учёта запасов и анализа эффективности размножения морских рыб.

«Характерной особенностью осенней съемки 2024 года стало преобладание в контрольных обловах практически на всех станциях как у побережья Крыма, так и Кавказа особей луфаря. Важно, что в прошлые годы это был далеко не самый популярный объект в контрольных уловах», — сообщила пресс-служба филиала ВНИРО.

В настоящее время промысел луфаря в Азовском и Черном море ведется. Его добыча осуществляется лишь в качестве прилова в ставные невода попутно с барабулей и ставридой, а также при траловом промысле хамсы и шпрота.

По результатам учетно-траловой съемки ихтиологи проведут детальный анализ полученных данных для оценки промыслового запаса и составления прогнозов добычи луфаря, отмечено в сообщении.

Справка

Луфарь — вид морских лучеперых рыб из отряда окунеобразных. Активный мигрант и хишник. Распространен по всему Черному морю, иногда заходит в Азовское. В летний период обитает в прибрежной зоне. Основу его рациона в Черном море составляет молодь барабули, хамсы и ставриды. Размножается в теплое время года в открытой части моря. Зимует преимущественно в Мраморном море, однако часть сеголетков остается в юго-восточной части Черного моря и у Южного берега Крыма.

После зимовки луфарь заходит в Черное море для нагула и размножения. По многолетним наблюдениям, максимальный размер сеголеток в августе составляет около 110 мм, а к зиме особи достигают 200-220 мм.