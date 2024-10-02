Лестница на Яшмовый пляж оказалась бесхозной

Лестница на Фиоленте, от Георгиевского монастыря к пляжу «Яшмовый», как выяснилось, никому не принадлежит. Тему обсудили 1 октября на заседании правительства Севастополя.

Губернатор Михаил Развожаев поинтересовался у членов своего правительства, согласно каким документам лестницу относительно недавно ремонтировали? На каких основаниях взаимодействовали с подрядчиком? Оказывается, несмотря на сделанный ремонт, лестница повредилась.

— Крайних нет: ДГХ и ДИЗО нет. И лестницы у нас в городе нет. Монастырю она не принадлежит, Севприроднадзору тоже, хотя там ООПТ. Лестница как-то там сама живет отдельно, — возмутился М.Развожаев, после чего распорядился поставить лестницу на баланс города.

Он также поручил своему первому заму Алексею Парикину определить, за кем из городских структур лестницу закрепить.

Реконструкцию парка у Свято-Георгиевского монастыря вместе с лестницей на пляж «Яшмовый» проводило в 2018 году АО «Ривьера». Годом ранее этот же подрядчик реконструировал парк им.Ахматовой с пляжем «Солнечный».