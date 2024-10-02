Арестованы по подозрению в работе на военную разведку

Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Севастополе по подозрению в работе на украинскую военную разведку задержаны две женщины — гражданки Российской Федерации.

Ленинским районным судом Севастополя им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, с 2023 года по заданию представителя запрещенной в Российской Федерации организации, использующейся Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, женщины собирали и передавали информацию об объектах ВС России.